Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklayacağı Kabine Toplantısı maddeleri...

Kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile maaşları yükselecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milyonların beklediği kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı açıklamada 6 Haziran Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Haziran ayının ilk Kabinesi bir araya geliyor. Toplantı 6 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek. Kabine toplantısının saati henüz bilinmiyor.

KABİNE TOPLANTISI MADDELERİ NELER?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3600 ek göstergeye ilişkin bütçe çalışmasını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu ek gösterge çalışması Meclis'e geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren formülle hazırlandığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle emekli ikramiyeleri yüzde 20 artacak. Erdoğan, 3600 ek gösterge son durum hakkındaki detayları bugünkü Kabine toplantısının ardından açıklayacak. Kamu çalışanlarının gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi. Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine toplantısında da değerlendirilerek metne son şekli verilecek.

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EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 20 ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 3 alternatife göre yapılan bütçe hesaplamasına göre ek gösterge düzenlemesinin maliyetinin 60-80 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemeyle göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 6 bin 432 liraya çıkacak.

Kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile maaşları yükselecek.