Asgari ücret toplantıları gündemde... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam görüşmeleri başladı. 2024 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. İşçi ve işveren temsilcilerinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon, 2024 Ocak ayı itibariyle düzenlenecek yeni maaşların zam oranını belirleyecek. Peki, asgari ücret tespit komisyonu ne zaman hangi tarihte toplanacak? İlk toplantı ne zaman 2023? İşte ayrıntılı bilgiler...