|
Özgün

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret var: Kabine toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son olarak 20 Kasım'da Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğu nedeniyle yapılamamıştı. Peki, bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ayrıntılar...

10:21 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:41 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kabine toplantısı
Kabine toplantısı

Kabine toplantısı ve sonrasında açıklanacak yeni kararlar bekleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı ne zaman? Son olarak 20 Kasım'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta var mı? İşte, Kabine toplantısı tarihi...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

Enflasyon ve yeni asgari ücret gündemde olacak

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.



#kabine
#kabine toplantısı
#erdoğan
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda evinde 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yı ağırlıyor