Kabine toplantısı ve sonrasında açıklanacak yeni kararlar bekleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı ne zaman? Son olarak 20 Kasım'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta var mı? İşte, Kabine toplantısı tarihi...
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.
Enflasyon ve yeni asgari ücret gündemde olacak
Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.
Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.