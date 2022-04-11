Kabine toplantısı ne zaman? Toplantıda konuşulacak konular

En çok merak edilen ve takip edilen konularda bir tanesi kabine toplantıları olabilir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi belirli tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Bir sonraki toplantı 12 nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Kabine Toplantısı kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Toplantıda neler konuşulacak? İşte haberin detayları sizlerle....

Kabine toplantısı ne zaman , saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Toplantı genellikle saat 15:00 ve 16:00 aralığında başlıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Toplantıda hangi konular konuşulacak?

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fahiş Fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler de yine masada olacak. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

Emekli bayram ikramiyesi konuşulacak mı?

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan açıklamasında, ‘Rusya Ukrayna krizi en sıcak gündem maddesi. Bunun yanı sıra Karadeniz’in güvenliği ve ekonomik gelişmeler de yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında ele alınacak.’ dedi.

Arda Erdoğan açıklamasında, ‘Emeklilerin bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı bizler de takip ediyor olacağız.’ dedi.