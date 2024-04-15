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Gözler kabine kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normal şartlarda her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Öğretmen atamaları, 3600 ek gösterge, torba yasa bekleyenler Kabine Toplantısı'nın gündemini merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün yapılacak mı?

15:07 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:18 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün yapılacak mı?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün yapılacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, Öğretmen atamaları, 3600 ek gösterge, torba yasa bekleyen vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Türkiye'nin siyasi ve ekonomi balıklarının ele alındığı toplantıda, alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

2024 NİSAN AYI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Öğretmen atamaları, 3600 ek gösterge, torba yasa gibi konular için gözler Kabine Toplantısı'nda. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan durum ele alınacak. Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

SON KABİNE'DE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

4 Mart'ta yapılan toplantıda enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirildi. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum görüşüldü. Ayrıca İsrail'in Gazze işgaline yönelik Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edildi.

2000-2008 arası SGK girişi olanlara müjde! EYT sonrası erken emeklilik geliyor: İşte kademeli erken emeklilik yaş, prim, yıl tablosu

2000-2008 arası SSK sigorta girişi olanlara kademeli erken emeklilik gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. EYT'nin ardından kademeli emeklilik müjdesi geldi. 2000-2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ederken, kimilerine göre kısmi kimilerine göre ise kademeli emeklilik için yeni formüller de geliyor. Sistem sil baştan değişti. Peki kademeli erken emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek, erken emeklilikten kimler faydalanacak? 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? İşte kademeli emeklilik yaş, prim, yıl tablosu erken emeklilik şartları.


#Kabine Toplantısı
#Kabine Toplantısı Konuları
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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