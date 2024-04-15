Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün yapılacak mı?

Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli olduğu dönemi kapsayan doğum parası (çocuk yardımı, süt parası) sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. 2024 yılı net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücrete yapılan zam sonrası doğum yardımında tutar da arttı. Geçtiğimiz yıl doğum parası taban 4365 TL, tavan tutarı ise 10.731 TL olmuştu. Peki 2024'te aile destek programı çocuk parası ne kadar oldu? Çocuk parası nasıl alınır, nereye başvurulur, şartları neler? Doğum yapan annelere çocuk başına ne kadar para veriliyor? İşte detaylar.