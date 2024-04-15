Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün yapılacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, Öğretmen atamaları, 3600 ek gösterge, torba yasa bekleyen vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Türkiye'nin siyasi ve ekonomi balıklarının ele alındığı toplantıda, alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
2024 NİSAN AYI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Öğretmen atamaları, 3600 ek gösterge, torba yasa gibi konular için gözler Kabine Toplantısı'nda. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan durum ele alınacak. Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar
Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.
SON KABİNE'DE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
4 Mart'ta yapılan toplantıda enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirildi. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum görüşüldü. Ayrıca İsrail'in Gazze işgaline yönelik Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edildi.