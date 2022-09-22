Kaburga Dolması Nasıl Yapılır? Kaburga dolması Diyarbakır'ın meşhur yemeklerinden biridir. Yapılışı biraz zahmetli gibi görünse de lezzetiyle her şeyi unutturan kaburga dolması için malzemeler ve yapılış aşamalarını sizler için hazırladık. Kaburga dolması nasıl yapılır, kaburga dolması iç harcı malzemeleri neler? İşte nefis kaburga dolması tarifi ve püf noktaları...

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