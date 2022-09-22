Kaburga Dolması Nasıl Yapılır?

Diyarbakır'da her malzemesi özenle seçilen ve en çok tercih edilen yemekler arasında bulunan kaburga dolması, ülkemizde birçok farklı yörede de yapılarak yaygın olarak tüketiliyor. Et ile lezzetlenen pirincin buluşması olan bu yemeği mutlaka denemelisiniz. İşte laburga dolması tarifi...
KABURGA DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
1 adet kuzu kaburga
İç harcı için:
500 gram kuzu kuşbaşı
500 gram pirinç
Tuz
Karabiber
Yenibahar
7-8 dal maydanoz
1 kahve fincanı kavrulmuş badem içi
Sosu için:
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı domates salçası
Tereyağı
KABURGA DOLMASI YAPILIŞI
Kaburgayı ortadan dikkatle açın.
Tuz ve karabiber karışımıyla ovalayıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
Diğer yanda etinizi suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Pirinci ekleyip kavurduktan sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin.
Kapağı kapalı halde pilav gibi pişirip ocaktan alın.
Ardından içine tuz, baharat, badem ve kıyılmış maydanoz ekleyip harmanlayın.
Pilavı kaburganın içine doldurup ağzını iğne iplikle dikin.
Tereyağını tavada eritip salçayı yağda kavurun.
Yoğurdu da ekleyip hazırladığınız sosu kaburganın dışına sürün.
Üzerine tuz ve sıcak su ilave edin ve ocağa alın.
Kaynamaya başladıktan yarım saat sonra altını kısın.
Piştikten sonra büyük servis tabağına alın. Afiyet olsun…
KABURGA DOLMASI PİŞME SÜRESİ
Ön pişirmesi ile kaburga dolması pişirme süresi toplam 2-2,5 saat olmaktadır.