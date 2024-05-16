Trafik kuralları, karayollarında ve diğer yollarda güvenli ve düzenli bir trafik akışı sağlamak için belirlenmiş kurallar bütünüdür. Bu kurallar, sürücülerin, yayaların, bisikletlilerin ve diğer yol kullanıcılarının hak ve sorumluluklarını tanımlar. Emniyet şeridi, acil durum araçlarının (ambulans, itfaiye, polis aracı vb.) ve yetkili araçların kullanımı için ayrılmış özel bir şerittir. Sürücüler zaman zaman emniyet şeridine girerek kural ihlali yapmakta. Peki emniyet şeridine girmenin cezası ne kadar? Emniyet şeridi cezası ödenmezse ne olur?