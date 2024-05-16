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Kaçak elektrik kullanma cezası

Kaçak elektrik kullanımı, elektrik dağıtım şirketlerine maddi kayıp ve elektrik şebekesine zarar verme riski gibi birçok olumsuz sonuç doğuran yasa dışı bir faaliyettir. Ek olarak, kaçak elektrik kullanan kişiler para cezası ve hatta hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Peki kaçak elektrik cezası nedir? Kaçak elektrik kullananlara ne kadar ceza kesilir? İşte detaylar.

17:11 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kaçak elektrik kullanmanın para cezası ne kadar?
Kaçak elektrik kullanmanın para cezası ne kadar?

Kaçak elektrik kullanımı cezası, kaçak kullanılan elektrik miktarına ve tekrarlama durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca kullanımı gerçekleştiren kişilere kesilen cezadır.

Kaçak Elektrik Kullanım Cezası Nedir?

Kaçak elektrik kullanımı kısaca yasal olmayan şekilde elektrik kullanmaktır. Kullanılan elektriğin eksik ya da hatalı ölçülmesini tespit edilmesi veya kullandığı enerjinin hiç faturalandırılmaması durumunun tespit edilmesi halinde elektrik dağıtım şirketinin uyguladığı cezai bir işlemdir.

Kaçak elektrik kullanımı cezası ne kadar?

Abonenin toplam kaçak elektrik kullanım miktarı hesaplanır ve aktif enerji bedelinin tek terimine göre 1,5 katı olarak elektrik faturasına yansıtılır. Bu bedel kaçak kullanımın başladığından tespit edilen tarihe kadar olan dönem için geçerli olan bedeldir. Kaçak kullanımın tekrarlanması durumunda ceza, tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 katı olarak hesaplanmaktadır.

Kaçak elektrik yakalandığında ne olur?

Sökülen sayacın fiziki ve laboratuvar muayeneleri sonucunda, usulsüz bir müdahale tespit edilirse, abonenin elektriği kesilir ve kesme tutanağı teslim edilir. Dağıtım şirketi, elektriğin kaçak olarak kullanıldığını delillendirdiği zaman, ilgili abone hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapar.

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19 dakika önce
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