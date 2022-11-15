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EYT emeklilik şartları: Emeklilikte prim, yaş ve yıl ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT ile ilgili yaptığı son açıklamada “8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT aralıkta Meclis’e gelecek” dedi. Peki kadınlarda EYT nasıl olacak? EYT ile emekli olanlar emekli maaşını ne zaman alacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadınlarda EYT nasıl olacak? EYT ile emekli olanlar emekli maaşını ne zaman alacak?
EYT son dakika haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yasa Takılanlara (EYT) ilişkin yasal düzenlemenin aralık ayında Meclise geleceğini belirterek, 1.5 milyon kişinin düzenlemeden yararlanacağını söyledi.

Bakanlığının 2023 yılı bütçesini Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada EYT kapsamında şartları taşıyanların yüzde 87’sinin özel sektörde çalıştığını belirterek, özel sektörün kıdem tazminatı sorunu ile karşı karşıya kalacağını, bu konuda bütün tarafları dinleyerek görüşlerini aldığını söyledi. Bakan Bilgin, “Kimse endişe etmesin, herkes emin olsun bu sorun bu sene Meclis’te çözülmüş olacak” dedi.

Kadınlarda EYT nasıl olacak?

1 Eylül 1999’da sigortalı olmuş bir kadın sigortalı da 20 yıl sigortalılık ve 56 yaş şartına tabiydi. 20 yıl sigortalılığı tamamlamış olduğu için 5 bin prim günü de var ise 1 Ocak 2023’de 13 yıl beklemeden emekli aylığı bağlatabilecek.

8 Eylül 1999 öncesi işe giren bir kişi ne zaman emekli olabilir?

EYT’de yaş şartı kaldırılırsa 8 Eylül 1999 öncesi işe giren bir kişi ne zaman emekli olabilir? Çalışma ekonomisi öğretim üyesi Okan Güray Bülbül EYT ile ilgili detayları şu sözlerle anlattı: “Bu yaş şartı tamamen kalkacak mı esneyecek mi bundan emin değiliz ama beklenti eski koşullara dönmesi. 1 Ocak 1998 tarihinde ilk kez sigortalı olmuş erkek bir sigortalı 4447 kanun uyarınca 25 yıl sigortalılık süresi 57 yaş ve 5 bin 900 prim günü ile emekli olabilecekti. EYT eğer 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim günü şartı ile çıkacak olursa bu durumda 1 Ocak 2023’de bu kişinin primi de tamamsa yani 5 bin günlük çalışması var ise kendisine emekli aylığı bağlanacak. 14 yıllık bekleme süresinden kurtulmuş olacak.

EYT’de prim gün şartı olacaktı?

Düzenleme ile yaş şartı kalksa bile emekli olmak isteyen tüm EYT’lilerin prim ve yıl şartını sağlaması gerekecek. 5 bin prim gününden eksikleri var ise bu durumda ya doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması gibi sürelerle prim ödeme gün sayısını arttıracak ya da yasa çıktıktan sonra bu 5 bin prim gününü doldurmak için işe girip çalışmak durumundalar.”

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