Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Kadir gecesi faziletleri 2022 Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?
ÖZGÜN HABERLER

Kadir gecesi faziletleri: 2022 Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?

Kardeşliğin, umudun, huzurun ve muhabbetin olduğu Ramazan ayındayız. Müslüman aleminin kıymet ve değer verdiği mübarek Kadir gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Kadir gecesi Müslüman aleminin en çok değer verdiği ve fazileti bol olan mübarek günlerden bir tanesidir. Peki, 2022 Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir gecesinin faziletleri nelerdir, nasıl ibadet edilmelidir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kadir gecesi faziletleri: 2022 Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?
Kadir gecesinin faziletleri

Kardeşliğin, umudun, huzurun ve muhabbetin olduğu Ramazan ayındayız. Müslüman aleminin kıymet ve değer verdiği mübarek Kadir gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Kadir gecesi Müslüman aleminin en çok değer verdiği ve fazileti bol olan mübarek günlerden bir tanesidir. Peki, 2022 Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir gecesinin faziletleri nelerdir, nasıl ibadet edilmelidir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

2022 Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Kadir gecesi faziletleri
Kadir gecesi faziletleri

kadir gecesinin faziletleri

  • Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).
  • Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir gecesi oruç tutulmalı mı?

Kandil gecesi akşam namazından başlar sabah namazına kadar devam eder. Geceden önceki ve sonraki gündüz de oruçlu olmak en güzelidir. Ancak tek gün oruç tutulacaksa geceden sonraki gün oruç tutulması daha faziletlidir.

Kadir gecesi nasıl ibadet edilmelidir?

  • Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınmalı.
  • Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.
  • Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:
  • "- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
  • "- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
  • Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:
  • "Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)
  • "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

Ramazan Bayramı tatili dokuz gün olacak mı?
ÖZGÜN
Ramazan Bayramı tatili dokuz gün olacak mı?
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

Tescil edilerek koruma altına alınacak.
Yanan ormanlar küllerinden doğuyor

Yanan ormanlar küllerinden doğuyor

​Muğla ve Antalya'ya iki milyon fidan gönderildi.
Aliyevden Avrupanın Bayraktar SİHAlara yönelik iki yüzlü tutumuna tepki: Biz kullandığımızda ölüm silahı diyorlardı

​"Kendi iradem dışında ve imzam taklit edilerek kredi tahsis etmişler."

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

Lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor.

​Bağcılar Belediye Başkanlığı'na Abdullah Özdemir seçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.