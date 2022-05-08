'Kadrajımda Ayet Var' konulu fotoğraf yarışmasının başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştireceği "Kadrajımda Ayet Var" konulu yarışmaya dair bütün bilgileri sizler için hazırladık. İşte, detaylar.

DÜZENLENEN YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLECEK?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren başkanlığın Kur'an kurslarında eğitim almış veya halen alan 15-25 yaşları arasındaki gençler katılabilecek.

YARIŞMA NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK?

Gençlerin çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara, canlı ve cansız her şeye Kur'an-ı Kerim'in nazarıyla bakabilmelerinin ve dünyayı ayetlerin ışığında görebilmelerinin amaçlandığı yarışmaya gönderilecek eserler, Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle ilişkilendirilecek ve ayetin Türkçe meali, Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden alınacak.

YARIŞMA ŞARTLARI

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada gençler, cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle çektikleri fotoğraflarla yarışacak.

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YARIŞMANIN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yarışmacıların fotoğraf ve telif formunu "kurankurslari@diyanet.gov.tr" adresine en geç 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar ulaştırması gerekiyor.

YARIŞMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarışma sonuçları, haziran ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek. Sonuçlar, tüm ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara telefon ve mail ile bildirilecek.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ NELER?

Birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek yarışmada, mansiyon ödülü 1000, sergileme bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

Katılımcılar yarışmaya dair tüm detaylara "https://www.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Yarışmaya, jüri üyelerinin ve düzenleme kurulunun birinci derece yakınları katılamayacak.

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