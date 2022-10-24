Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Kamuda sözleşmeli personele kadro ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." dedi.

Kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak mı?

Bilgin mevsimlik işçiler ve geçiçi işçi statüsündekiler ile ilgili de "Mevsimlik işçiler konusunda, eğer kurumda ihtiyaç varsa işçilerin tekrar o kurumla çalışılmasının önünü açacağız. Geçici işçilerin de hukukunu koruyacak bir düzenleme yapacağız." dedi.

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Kaç kişi kadroya geçecek?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

Tonbul, “Bizim burada kastettiğimiz sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personellerdir. Bunun dışında, kurumların kendi özel kanunları gereği sözleşmeli personelleri var, biz bunları kastetmiyoruz. 657 Sayılı Kanun ile birlikte çalışan bazı kurumlar var. KOSGEB İdari Hizmet Sözleşmesi adı altında sözleşmeli personel çalıştırıyor. Nükleer Düzenleme Kurumu gibi kurumlar da çalıştırıyor. 4B sözleşmeli personellerin tamamı kadro kanununa tabi olan kurumlarda çalışanları kastediyoruz” dedi.

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4B'li sözleşmeliler kadroya geçecek mi?

Kamu kurumlarında çalışan öğretmen, polis, bekçi, imam, mühendis olanlarına kadro verileceğini ifade eden Tonbul, “Bizim hedefimiz büyük kitle 4B'li sözleşmeli personellerin kadroya geçmesidir. Belediyelerde sözleşmeliler var. Bir de işçi statüsünde çalışanlar var. Belediyelerdeki sözleşmeli personelleri de kast ediyoruz fakat işçi statüsünde çalışan daha farklı, kamu idarelerinde de var” şeklinde konuştu.

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