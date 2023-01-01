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Kağıthane’den metroya binen 24 dakikada İstanbul Havalimanı’na varacak

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Başlangıç noktamız burası Kağıthane istasyonu. Bütün raylı sistemlere entegre olacak. Toplam 8 istasyonla bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kağıthane İstanbul Havalimanı 24 dakikada, Taksim – İstanbul Havalimanı 35 dakikada, Esenler – İstanbul Havalimanı 45 dakikada olacak yarından itibaren." dedi. Peki Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte detaylar.

14:32 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün törenle hizmete açacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Yaklaşık 4 ay sonra hat, metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edecek, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlanarak 34 kilometre olan hat 37,5 kilometreye çıkacak.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu

İstanbul Havalimanı Kağıthane'den, Göktürk'ten, Esenler'den, Taksim'den, Zincirlikuyu'dan ve 4. Levent'ten kaç dakika?

Metro hattı, 9 istasyonla günlük 800 bin yolcu kapasitesine sahip. İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye açılmasıyla dünyanın en büyük ve en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabilecek.

Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı

#Kağıthane Istanbul Havalimanı metro hattı
#İstanbul Havalimanı
#metro hattı
2 saat önce
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Kağıthane’den metroya binen 24 dakikada İstanbul Havalimanı’na varacak
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