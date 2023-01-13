Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta açılacak

İstanbul Havalimanı metrosu açılış tarihi belli oldu. Beklenen metro projesinde sona gelindi Ulaşımı rahatlatacak metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Açılışın ardından da hat faaliyete geçecek. İşte İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi...

İstanbul Havalimanı metrosu açılış tarihi netleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 22 Ocak pazar günü açılacağını açıkladı.

İstanbul'da nerede metro hattı yapılıyor?

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın açılacağı tarihi açıkladı ve şu açıklamada bulundu: Bakan Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en teknojik ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 96 kmlik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar;

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Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı yanı sıra; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbulun raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz." dedi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro hattımızı, 9 gün sonra 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz. Başta İstanbulluların olmak üzere ve dünyanın hizmetine sunuyoruz. İstanbul ile dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz." diye konuştu.

Kağıthane Istanbul Havalimanı metro durakları neler?

İstanbul 3. havalimanına ulaşımı sağlayacak metro durakları şu şekilde: Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, İstanbul Havalimanı.