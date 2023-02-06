|
Özgün

Deprem olan 10 ilde okullar kaç gün tatil edildi?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı. Kahramanmaraş'ın yanısıra başta, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere depremin şiddetli hissedildiği 10 ilde okullar hafta boyunca tatil edildi.

10:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremin olduğu illerde okullar kaç gün tatil?

Depremin olduğu illerde okullar kaç gün tatil?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Deprem olan iller hangileri?

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır’da okullar ne zaman açılacak?

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti; Milli Eğitim Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Cumhurbaşkanımıza da durumu arz ettik. 10 ilimiz ile alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Bugün veya yarın açıklamış oluruz. Fakat bugün itibarıyla okullarımız zaten tatil. Bu hafta itibarıyla zaten mecburen tatil. Bir haftalık tüm okullarımız bu 10 ilimizde tamamen tatil. Fakat sonrası ile alakalı Bakanımız ile değerlendireceğiz hasarı ve onu ayrıca ilan edeceğiz."



#deprem
#okul tatil haberi
#Adana
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
Deprem olan 10 ilde okullar kaç gün tatil edildi?
AB yönetiminden deprem mesajı: Bu zor zamanlarda yardım göndermeye hazırız
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Depremin hissedildiği Şanlıurfa 18 kişi hayatını kaybetti, 60 bina yıkıldı
Tüm spor organizasyonları durduruldu
Diyarbakır’da 11 yaşındaki kız çocuğunun enkazdan kurtarılma anı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.