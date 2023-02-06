Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti; Milli Eğitim Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Cumhurbaşkanımıza da durumu arz ettik. 10 ilimiz ile alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Bugün veya yarın açıklamış oluruz. Fakat bugün itibarıyla okullarımız zaten tatil. Bu hafta itibarıyla zaten mecburen tatil. Bir haftalık tüm okullarımız bu 10 ilimizde tamamen tatil. Fakat sonrası ile alakalı Bakanımız ile değerlendireceğiz hasarı ve onu ayrıca ilan edeceğiz."