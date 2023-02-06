Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 7.7 şiddetindeki deprem; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da salladı. 10 ilde 284 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı, bin 710 bina ise yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMDE SON DURUM NE?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 13.30 sularında 7,5 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı. İHA ekibi Battalgazi ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anını saniye saniye görüntüledi.

10 şehirde 912 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda hummalı bir şeklide sürüyor. Öğle saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı ile merkez Battalgazi ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı’nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattı. Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından anbean kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi artçı depremin 7,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor.





KAHRAMANMARAŞ'TA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre en az 300 bina yıkıldı, 70’den fazla kişi hayatını kaybetti. Enkaz altına kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar yoğun olarak sürerken, dev kaya parçalarının yola düştü, bir çok yolda da yarıklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde AFAD’ın ilk belirlemelerine göre 300’den fazla bina yıkıldı, 70’den fazla kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla da yaralı hastanelere sevk edildi. Bir çok ilden gelen ekipleri AFAD koordinesinde yıkılan binaların olduğu bölgeye sevk edilirken, çalışmalarının da aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yolların yarılması ve devasa kaya parçalarının da yola düşmesi dikkat çekerken, köylerde de tek katlı yapıların çöktüğü öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 kişi vefat etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "912 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Ankara'daki koordinasyon merkezimizi Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında hemen harekete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesi şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar.

912 kişi hayatını kaybetmişti. 5355 yaralı vatandaşımız, 2470 vatandaşımız enkazdan kurtarılmış, 2818 binanın yıkıldığı tespit edilmiştir.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

KAHRAMANMARAŞ GÜNCEL HAVA DURUMU

Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece olması bekleniyor.

Yarın hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte 8 Şubat Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması öngörülüyor.

9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.







