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Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? (11 Şubat 2023)

Depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2023 Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 11 Şubat deprem bölgesi illeri ve yurt genelinde hava durumu...

09:53 . 11/02/2023 Cumartesi
IHA
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, İstanbul’un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE HAVA NASIL? (11 ŞUBAT 2023)

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi.

ADANA: 14, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 11, Az bulutlu ve açık.

K.MARAŞ: 6, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 9, Parçalı ve az bulutlu.

YURTTA HAVA DURUMU

Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2 İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11 Adana: Az bulutlu ve açık 14 Antalya: Az bulutlu ve açık 14 Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5 Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -9 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7



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12 dakika önce
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Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? (11 Şubat 2023)
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