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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde hangi ilde kaç bina yıkıldı?

Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Pek çok şehirden hasar ve can kaybı haberi geliyor. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı. Peki hangi ilde kaç bina yıkıldı? İşte Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş depremi son durum bilgileri.

09:48 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş depremi yıkılan bina sayısı

Kahramanmaraş depremi yıkılan bina sayısı

Kahramanmaraş depremi son dakika: Hangi ilde kaç bina yıkıldı? Depremde ölü sayısı kaç?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını açıkladı."Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz an itibarıyla. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. 200 yaralı var. Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var.

Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız. Şanlıurfa 18 kaybımız 200 yaralımız ve yine 60 yıkılan binamız il geneli itibarıyla bu veriler. Antep'te 80 kaybımız var. 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam itibarıyla yine an itibarıyla 284 vefatımız, can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız ve bin 710 binamız var yıkılan."

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#Kahramanmaraş deprem
#deprem son dakika haberleri
26 dakika önce
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