Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde hangi ilde kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş depremi son dakika: Hangi ilde kaç bina yıkıldı? Depremde ölü sayısı kaç?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını açıkladı."Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz an itibarıyla. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. 200 yaralı var. Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var.