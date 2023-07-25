Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden yangınların yerleşik alanlara sıçramasının ardından vatandaşlar tahliye edildi. Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris'e getirildi.