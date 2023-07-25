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Kahramanmaraş’taki orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını 12 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede yaklaşık 100 hektar alan zarar gördü.

08:57 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Yangın

Yangın

Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma da destek vermiş, ihbar üzerine bölgeye 7 helikopter, 16 arazöz ve 150 personelle müdahale edilmişti.

Kahramanmaraş'ta çıkan yangın 12 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

Yaklaşık 12 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü.Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’ndaki orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı” denildi.



#yangın
#kahramanmaraş
#orman yangını
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