Bitkisel olduğu söylenerek satışı yapılan, gözaltı morluklarını ve cilt lekelerini kapatmayı vaat eden güzellik ürünleri ve kalıcı makyaj, eyeliner ve dudak dövmesi gibi işlemlere yönelik de Dr. Yıldırım, “Uygulama sırasında kullanılan kimyasallar ve pigmentler, cildin hassas yapısını bozabilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir" diye konuştu.

CİLDİN YAPISINI BOZUYOR

Kalıcı makyajın, özellikle de kalıcı eyeliner, dudak dövmesi, kaş dövmesi ve gözaltı morluklarını kapatma gibi işlemlerin, cilde zarar verebileceğine dikkat çeken Dr. Yıldırım, uygulama sırasında kullanılan kimyasalların ve pigmentlerin, cildin hassas yapısını bozabileceği ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtti. Dr. Yıldırım, “Sosyal medya hesaplarından reklamı yapılan, güzellik merkezlerinde uygulanmaya başlayan ürünler, cilde ciddi zararlar veriyor. Cilt kapatıcısı olarak bazı ürünler yüze yoğun şekilde uygulanıyor. Ürün içeriğindeki kimyasallar cilt tarafından hızlıca emiliyor. Yoğun alüminyum içeren kimi ürünler, vücut üzerinde kadınlık hormonu olan östrojen ile benzer etkiyi gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

“ÜRÜNLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Güzellik merkezlerinde yapılacak cilt uygulamalarının sınırlı olduğunun altını çizen Dr. Eda Yıldırım, “Yeni bir ürün çıkıyor ve içeriğinin bitkisel olduğu söyleniyor. Yeni uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Göz çevresinde koyu renk görünümlü halkaları yok denecek kadar azaltabilen tek yöntem olduğu ve 10-14 yıl arası kalıcılık sağladığı ifade ediliyor. Bu tamamen aldatıcı bir ifade. Gözaltı morlukları tedavisinde zaten eyelit, medikal tedaviler, dolgu uygulamaları ve mezoterapi gibi FDA onaylı alternatifler mevcut. Karbondioksit gazının cilde faydası yakın zamanda bilim dünyası tarafından keşfedildi ve Türkiye'de de eyelit tedavileri uygulanmaya başlandı. Bitkisel olduğu söylenerek, içeriğinde yoğun alüminyum içeren bu ürünlere karşı dikkatli olunmalı. Doğru hastada doğru işlem için konunun uzmanı olan dermatologlar hastalarına yol gösterecektir" dedi.







