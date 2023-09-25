Medicana Sağlık Grubu kardiyoloji uzmanlarından Uzm. Dr. Yunus Turgay Erten, sağlıklı bir kalbin sağlıklı vücut anlamına geldiğini belirterek, "Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kalp hastası var. Yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı bir kalp için doğru alışkanlıklar edinilebilir, yaşam kalitenizi ve konforunuzu artırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kalp sağlığını korumak için neler yapılmalı?

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşleri yer alan Erten, kalp-damar hastalıkları nedeniyle meydana gelen erken ölümlerin tamamına yakınının önlenebilir nitelikte olduğunu kaydederek, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımının koroner kalp hastalığı gelişiminin yüzde 80'inden sorumlu olduğunu bildirdi.

Düzenli ve kaliteli bir uyku çok önemli

Erten, kalp hastalarında tedavinin temelini yaşam tarzı değişiklikleri ile koruyucu tedbirler almanın oluşturduğuna vurgu yaparak, dikkat edilmesi gerekenlerin başında "düzenli ve kaliteli bir uykunun" geldiğini, her gece 7-9 saatlik kaliteli uykunun yüksek tansiyon, diyabet hastalığı, depresyon ve kalp krizi riskini azalttığını anlattı.

Kilo fazlalığı risk oluşturuyor

İdeal kilonun korunması ve bel çevresi kalınlığına dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunan Erten, beden kitle indeksi değerinin 27'den fazlası olmasının kalp hastaları, diyabet ve hipertansiyon için önemli bir risk faktörü olduğunu, fazla kilolu bireylerin yüzde 5-10 vücut ağırlığı kaybı sağlamasının tansiyonu 5 birim düşürdüğünü aktardı.

Düzenli egzersiz kalp krizi riskini azaltır

Uzm. Dr. Yunus Turgay Erten, düzenli egzersiz alışkanlığının önemine işaret ederek, "Haftada 5 gün, 20-30 dakika arası düzenli egzersiz, kalp krizi ve diyabet riskini azaltır, damarları korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler, insülin direncini iyileştirir, kalp-damar sağlığını iyileştirir, felç riskini azaltır." ifadelerini kullandı.

Alkol ve sigaradan uzak durulması çağrısında bulunan Erten, ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erten, küçük değişikliklerle kalp hastalıkları açısından risk faktörlerinin azaltılabileceğini ve daha sağlıklı bir yaşama adım atılabileceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Kalp damar hastalıklarından korunma ya da tedavi için uygulanacakların başında ideal kiloya sahip olmak yer alıyor. Bunun için ilk olarak yaşam tarzı değişikliğine giderek, hafif gıdalarla dengeli beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Stres, hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, diyabet, obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi sebepler kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 25'i kalp damar hastalıklarının etkisi altındadır."

Erten, daha az yağlı etler tüketmeye özen gösterilmesi, düzenli balık tüketilmesi, her gün düzenli olarak sebze ve meyve yenilmesi, eklenmiş tuz tüketiminin gözden geçirilmesi ve fazlaysa sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Su tüketimini artırın

Yunus Turgay Erten, mevsim geçişlerinde bedenin de değişime uyum sağlamaya çalıştığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Isı ve basınç değişiklikleri ile beraber üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış olması ise kalp krizini tetikleyebiliyor. Yaş fark etmeksizin risk grubunda olan ve özellikle kalp damar hastalığı olanlar daha hassas ve enfeksiyona açık bir metabolizmaya sahipler. Mevsim geçişlerinde kalp damar hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerin çok daha fazla dikkatli olması gerekmektedir."

Erten, alerji, basit viral hastalıklar ve mevsimsel hastalıkların yoğun görüldüğü bu dönemde su tüketiminin artırılması, uygun ve düzenli egzersiz yapılması, böbreklerin ihmal edilmemesi, mevsime ve sıcaklıklara uygun, terlemeye neden olmayacak kıyafetler giyilmesi, idrar söktürücü etkisi olan alkollü ve kafeinli içeceklerden, gazlı ve aşırı şekerli sıvı gıdalardan uzak durulması çağrısında bulundu. Kaynak: AA







