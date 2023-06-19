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Borç yapılandırma süresi uzatıldı mı?

Son dakika ekonomi haberi: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına Kurban Bayramı sonrasında da başvurabilecek. Söz konusu yasayla yapılandırma uygulaması tüm vergiler, trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçlarını kapsıyor. Peki kamu borç yapılandırma peşin ve ilk taksit ödemeleri ne zaman?

09:13 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kamu borç yapılandırmada süre uzatıldı

Kamu borç yapılandırmada süre uzatıldı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7440 sayılı yasa kapsamında getirilen kamu alacaklarının yapılandırılması uygulamasında süre uzatıldı.

Kamu borç yapılandırma süresi ne zaman bitiyor?

Normalde başvurular 30 Haziran’da sona erecekti. Bu tarih resmi tatile rastladığı için başvuruda son gün 3 Temmuz (dahil) olarak belirlendi. Böylece mükellefler, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına Kurban Bayramı sonrasında da başvurabilecek. Cumhurbaşkanı kararına göre, yasa kapsamında öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran'a kadar, ilk taksit ödeme süreleri de 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Borç yapılandırma peşin ve ilk taksit ödemeleri ne zaman?

Yapılandırmaya başvuran mükellefler, ilk taksit ve peşin ödemelerini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek. Vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Adli ve idari para cezaları da yapılandırılabiliyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.


SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranı gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. En düşük emekli maaş zammın ardından yapılacak kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Meclis'e gelecek ilk yasal düzenleme ise memurların taban maaşı ile emeklilere yapılacak ek artışlar ile ilgili olacak. Tüm maaş artışı düzenlemeleri EYT'lileri de etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini duyurdu. Peki 7.500 lira ve üzeri alanların emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte, zam oranlarıyla ilgili son gelişmeler.


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#vergi borçları
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