Kamu borç yapılandırmada süre uzatıldı
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7440 sayılı yasa kapsamında getirilen kamu alacaklarının yapılandırılması uygulamasında süre uzatıldı.
Kamu borç yapılandırma süresi ne zaman bitiyor?
Normalde başvurular 30 Haziran’da sona erecekti. Bu tarih resmi tatile rastladığı için başvuruda son gün 3 Temmuz (dahil) olarak belirlendi. Böylece mükellefler, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına Kurban Bayramı sonrasında da başvurabilecek. Cumhurbaşkanı kararına göre, yasa kapsamında öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran'a kadar, ilk taksit ödeme süreleri de 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.
Borç yapılandırma peşin ve ilk taksit ödemeleri ne zaman?
Yapılandırmaya başvuran mükellefler, ilk taksit ve peşin ödemelerini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek. Vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Adli ve idari para cezaları da yapılandırılabiliyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.