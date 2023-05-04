Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamu işçi zammı devletin teklifi ne kadar oldu?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.

Kamu işçileri ne kadar zam istiyor?

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

Taban ücret 12 bin lira ve ilk altı ay için yüzde 40 zam kabul görmedi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS'in taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 30 zam yapılması teklifiyle görüşmelerin tıkanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devreye girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, bayramdan önce, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle görüşerek, hükümetin yeni teklifinin taban ücretin 12 bin lira yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 40 zam yapılması şeklinde olduğunu bize iletti. Biz bu teklifi işçi kesimi olarak yetersiz bulduk. Gelinen noktada, hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz."

Kamu işçilerin taban maaşları ne kadar olacak?

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

Bakan Vedat Bilgin ne dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu işçilerine yapılan zam için yarını işaret etti. Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet tarihinde asgari ücreti dolar bazında 455 dolarının üzerinde ilk defa gerçekleştirdik. Biliyorsunuz yıllık enflasyon yüzde 42 düzeyinde, düşmeye devam ediyor. Düşecek ama fiyatlar hala yüksek. Bu fiyat yüksekliğinin tahrip ettiği ücretler var. O ücretleri düzenlemek durumundayız ki bunlardan biri de kamu işçileriyle sürdürdüğümüz toplu sözleşme. Türk-İş ve Hak-İş ile cuma günü bunu bir defa daha ele alacağız ve bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bu sorunu da çözüm yoluna sokacağız”







