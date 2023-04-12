Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri pazarlıkta belirli bir noktaya geldi. İkramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığı ise sürüyor.

İşçi aylık brüt taban ücret ne kadar olacak?

İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu. İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek. Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

Taban ücret artışı ve refah payı zammı olacak mı?

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeler ne zaman başlayacak?

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Belediye işçilerine ilave tediye ödemesi var mı?

Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığın nisan ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu yıl için ilave tediyeler en düşük 2 bin 168 lira en yüksek de 8 bin 233 lira olarak veriliyor.

Toplu sözleşme ikramiyeler ne zaman verilecek?

Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi olup bu yıl için ödenen tutar 400 liraya çıktı.



