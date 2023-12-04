Kamu personel alımı iş ilanları , devlet kurumlarında iş başvurusu yapmak isteyenlerce sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "KPSS puanı baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumumuza 25 müfettiş yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

SGK PERSONEL ALIMI İŞ İLANI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu’na KPSS puanı baz alınarak 25 müfettiş yardımcısı alınacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi: “Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz. Yazılı sınav başvuru tarihi; 27 Kasım-8 Aralık, yazılı sınav tarihi, 10-11 Şubat. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

SGK MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI KPSS ŞARTI İLE Mİ YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 25 Müfettiş Yardımcısı alımı için ilan yayınladı.

Başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe

Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 27.11.2023-

08.12.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım

hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.

SGK MÜFETTİŞ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak

- Sınavın yapıldığı 2024 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını

doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında;

KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,

- Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2022 ve 2023 KPSS’de bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.