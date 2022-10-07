Mevlid gecesi mesajları

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya teşrif ettikleri gece olarak kabul edilen Mevlid Gecesi 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Mevlid Gecesi'nde insanlar, sevdiklerine göndermek için kandil mesajlarını aratmaya başladı.

Biz de sizler için en güzel kandil mesajlarını derledik.

MEVLİD GECESİ MESAJLARI

> "Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Mevlid Geceniz mübarek olsun

> Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Mevlid Gecesi, Mevlid Geceniz mübarek olsun.

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> Hangi görüşten olursak olalım; gelin bu gece Peygamber Efendimizin şefaat sancağı altında olabilmek için dua edelim. Mevlid Geceniz mübarek olsun.

> Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Mevlid gecesiniz kutlu ve mübarek olsun!

> Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid geceniz kutlu olsun.

> Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Mevlid gecenizi kutlarım.

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> Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

> Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mevlid Geceniz mübarek olsun!

> Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid geceniz mübarek olsun.

> De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid geceniz mübarek olsun.

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> Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid geceniz mübarek olsun.

> Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Mevlid geceniz mübarek olsun.

> Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için. Mevlid geceniz mübarek olsun.

> Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Mevlid geceniz mübarek olsun.

> Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid geceniz mübarek olsun.

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> Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid Geceniz kutlu olsun.

> Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

> Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

> Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

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> Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

> Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

> Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

> Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in (s.a.v) Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid geceniz mübarek ve kutlu olsun.

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> Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Mevlid geceniz mübarek olsun.

> Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytаn senden uzаktа, melekler bаşucundа olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duаlаrın kаbul kаndilin mübаrek olsun. Mekke ufuklаrındа Allаh'ın nuruylа ümmetini selаmlаyаn gül yüzlü nur peygаmberin selаm ve şefааti üzerimize olmаsı dileğiyle Mevlid Kаndiliniz Mübаrek olsun.

> Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

> "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin (s.a.v) dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun.

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> Hz. Âdem'den başlayarak ilahi vahyi insanlara ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu olan Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) doğumunun yıl dönümü, tüm insanlığa hayır ve huzur getirsin.

> Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Geceniz Mübarek Olsun.

> Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Mevlid geceniz mübarek olsun.

> Hz. Muhammet (s.av), gönüllerin sultanı, cehalet asrını saadet asrına çeviren örnekliği ve rehberliği ile sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede, yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz, ülkemizin dirliği adına kabul olur. Bu duygularla idrak edilen Mevlid Gecesinin tüm İslam Âlemine huzur, mutluluk getirmesini diliyor ve tüm halkımızın Mevlid gecesini en kalbi duygularla kutluyorum.

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> Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

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