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Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi?

Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye’den izlenecek mi?

15:5712/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
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Kanlı ay tutulması
Kanlı ay tutulması

Kanlı Ay tutulması tarihi ve saati 2025, astroloji takipçileri ve doğa olaylarıyla yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Ay, Dünya’nın en karanlık gölge bölgesinden geçerek tam Ay tutulmasını oluşturacak. Bu yılın ilk Ay tutulması için geri sayım sürerken izleme noktaları da gündeme geldi. Peki kanlı ay tutulması ne zaman 2025, saat kaçta gerçekleşecek?

Yılın üçüncü ayında yaşanacak olan dolunay, kanlı ay tutulması olarak gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI (DOLUNAY) NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bu ay kanlı ay tutulması 14 Mart'ta gerçekleşecek.

14 MART KANLI AY TUTULMASI 2025 TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

14 Mart'ta gerçekleşecek Ay tutulması ülkemizin batı yarısından sabah Güneş doğmadan önce çok kısa bir süre görülebilecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulmasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

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