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Kar yağışı için tarih verildi! Bu yıl kar ne zaman yağacak?

Türkiye’de kasım ayı itibarıyla kış soğuğu başladı. Yağışlı havalar etkisini artırırken soğuk da kendisini göstermeye başladı. Rekor sıcaklıkların ve yağışsız geçen kurak yaz ayının geride kalmasıyla beraber barajlardaki su seviyesi de azaldı. Barajların en büyük su kaynağı ise bilindiği üzere kar yağışları oluyor. Peki, yılın ilk karı zaman kar yağacak? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. İşte yılın ilk karı için verilen kar yağışı tarihi!

14:26 - 16/11/2023 четверг
Yeni Şafak
Kar yağışı

Kar yağışı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre, ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor ve bu durumun bir süre daha devam etmesi öngörülüyor. Hafta sonu İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilirken, kar yağışı uyarıları yapıldı. Peki, İstanbul için kar yağışı bekleniyor mu? Kar ne zaman yağacak?

BU YIL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayından itibaren ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün itibariyle Doğu Anadolu'ya kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışı ayın 18'i-19'unda da Marmara'nın güneyine İstanbul hariç, İstanbul'a olmaz, Uludağ'a yağar. Batı Karadeniz'in iç kesimlerine de kar yağışı gelecek. Anadolu'da şimdiye kadar kar yağması lazımdı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), 2023-2024 kışında Türkiye'de genel olarak yağışların ortalamalar civarında ya da ortalamaların üzerinde olmasını bekliyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.

Özellikle kasım ayının ortalarından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) tahminlerine göre, 2023-2024 kışı, Kuzey Yarımküre'de ortalamanın üzerinde yağışlı geçecek. Bu durum, Türkiye'de de yağışların artması anlamına geliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, yağışların yoğun hissedileceği bölgeler olacak.



#Kış
#kar yağışı
#meteoroloji
#hava durumu
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