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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkili oluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde kar etkisini gösteriyor. İllerde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor. Yollarda güvenlik önlemleri alan karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:35 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya 5 günlük hava durumu

Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya 5 günlük hava durumu

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illeri Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da kar etkili oluyor.

KARABÜK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Karabük 5 günlük hava durumu için

Karabük'te kent merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Yollarda güvenlik önlemleri alan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

BOLU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bolu 5 günlük hava durumu için

Bolu ve ilçelerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile yüksek kesimlerde yağış aralıklarla sürüyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.

ZONGULDAK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Zonguldak 5 günlük hava durumu için

Zonguldak'ta yer yer etkisini gösteren kar ve sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan kar sonucu kentin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar küreme ve tuzlama çalışması için iş makinelerinin hazır bekletildiği kara yolunda, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BARTIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bartın 5 günlük hava durumu için

Bartın'da aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

Ulus ve Amasra ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı.

Öte yandan Amasra'da 6, merkez ilçede 23 ve Ulus'ta 35 olmak üzere 64 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Düzce 5 günlük hava durumu için

Düzce Anadolu Otoyolu geçişi ve D-100 kara yolunda kar aralıklarla sürüyor.

Yağış D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Kabalak mevkisinde de etkili oluyor.

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan 2 gündür süren yağış nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez'de 7, Akçakoca ilçesinde 11, Cumayeri ilçesinde 9, Çilimli ilçesinde 5, Gölyaka ilçesinde 10, Gümüşova ilçesinde 5, Kaynaşlı ilçesinde 16, Yığılca ilçesinde 17 olmak üzere toplamda 80 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu kentte Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları yapıyor.

SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Sakarya 5 günlük hava durumu için

Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan kar, kent merkezinde kısa süreli etkili oldu.

Yağış, Serdivan ilçesi ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Aralıklarla ve kısa süreli yağan kar sonrası birçok nokta karla kaplandı. Yağışın ardından kentte güneşli hava hakim.





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#meteoroloji
44 dakika önce
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar etkili oluyor
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