Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 9 güne uzatılan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde trafik durumunun yoğunluğu dikkat çekiyor. Trafik yoğunluğuna göre yol planı yapacaklar için canlı trafik yol haritası aşağıdaki linkte. İşte yollardaki son durum.

Karayolları Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülten

Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı-Büyükçekmece yolunun 22-25.km.leri (Silivri Geçişi) arasında yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan ve Avarlar Kavşağındaki döner kavşağın bulunduğu kesimden tek yön olarak sağlanmaktadır.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Manisa-Turgutlu yolunun 10-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Düzce-Zonguldak İl Sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 53-54.km.leri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Ereğli istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48.km.leri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İyidere-Rize yolunun 19.km.sinde (Rize Kültür Merkezi Mevkii) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.