Karne günü ne zaman? 2025 MEB okulların kapanışı ve karne günü tarihi açıklandı mı?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli karne gününü merak etmeye başladı. Yaz tatili için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre karnelerin verileceği tarih netleşti. Öğrenciler, ders yılını tamamlayacakları bu günde başarı belgelerini alarak tatile çıkacak.
Okullarda yaz tatili heyecanı yaklaşırken, 2025 yılı karne günü için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, ders yılını tamamlayıp tatile çıkmadan önce karnelerini alacakları tarihi sorguluyor.
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile son bulacak. Öğrenciler ve öğretmenler üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.
Uzun bir tatil arası ardından okullar 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak.