Okullar ne zaman kapanıyor sorusuna MEB cevap veriyor. Geçtiğimiz günlerde yaz tatilinin erkene çekileceği yönündeki iddialar yine bakanlık tarafından yanıtlanmıştı. Öğrenciler ajandalarında karne gününü işaretledi. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor?

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK 2025?

Okulların erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı. Bakan Tekin okulların 20 Haziran Cuma günü kapanacağını duyurdu.

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLECEK?

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir." denildi.

Bu kapsamda, öğrenciler 20 Haziran Cuma günü öğlene kadar karnelerini almış olacaklar.







