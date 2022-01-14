Karneler ne zaman verilecek? 1. dönem sonu karnelerin verileceği tarih

2021-2022 Eğitim Öğretim döneminin sonu yaklaşıyor. Son sınavlara giren milyonlarca öğrenci, velisi ve diğer vatandaşlar karnelerin ne zaman verileceğini araştırıyor. 15 günlük sömestr tatili tarihinin öncesinde karneler binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler bugün değil, önümüzdeki hafta cuma günü verilecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

1. dönem 21 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.