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Karneler ne zaman verilecek? 1. dönem sonu karnelerin verileceği tarih

Binlerce öğrenci yarı yıl tatilinin tadını çıkarmak için tatil zamanının gelmesini bekliyor. 1. dönemin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini alacak. Peki, okullarda karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin dağıtılacağı tarih...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karneler ne zaman verilecek? 1. dönem sonu karnelerin verileceği tarih
karne

2021-2022 Eğitim Öğretim döneminin sonu yaklaşıyor. Son sınavlara giren milyonlarca öğrenci, velisi ve diğer vatandaşlar karnelerin ne zaman verileceğini araştırıyor. 15 günlük sömestr tatili tarihinin öncesinde karneler binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler bugün değil, önümüzdeki hafta cuma günü verilecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

1. dönem 21 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.

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