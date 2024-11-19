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Kars ve Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de yüksek kesimlere kar yağdı

Kars ve Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de yüksek kesimlere kar yağdı

12:1219/11/2024, Salı
AA
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Kars, Ardahan, Tunceli
Kars, Ardahan, Tunceli

Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve sis yaşamı olumsuz etkiledi. Kars'ta gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabah yerini yoğun sise bıraktı.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı

Sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı, Acısu bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlardan Ömer Aslan, ilçeye iki gündür aralıklarla kar yağdığını belirterek, "İstediğimiz kar yağmadı, inşallah önümüzdeki günlerde istenen seviyede kar düşer ve kayak sezonu açılır." dedi.

Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Ağrı'da da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bölgede devam eden kar nedeniyle dağlar ve köyler beyaza büründü.

Bir yanı sonbahar diğer yanında kar olan köylerde ortaya güzel görüntüler çıktı.

Şehrin bazı noktalarında da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Ardahan'da sis etkili oldu

Ardahan'da ise sis etkili oldu.

Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Şehrin yüksek noktaları da kar ile beyaza büründü.

Tunceli

Tunceli’de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Yağış sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirveleri beyaza büründü.

Sis bulutuyla kaplanan dağlar, güzel manzaralar oluşturdu.



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