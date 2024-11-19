Meteoroloji’nin bugünkü hava durum raporuna göre özellikle Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili sağanak yağışın görüleceği ifade edildi. Ankara’da ise kar yağışı Cuma gününden itibaren etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri.
Cuma günü Türkiye’ye giren soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye’yi etkisi aldı.
’nin verilerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji pazar günü Ankara’da kar yağışı beklenildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu,
çevreleri, Antalya'nın doğu,
'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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