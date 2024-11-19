Cuma günü Türkiye’ye giren soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye’yi etkisi aldı.

’nin verilerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji pazar günü Ankara’da kar yağışı beklenildiğini duyurdu.