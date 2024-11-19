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İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Hafta sonuna dikkat!

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Hafta sonuna dikkat!

11:0519/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yurdun dört bir yanında, soğuk hava iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Birçok ilde yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'daysa hafta sonu kar yağışı için tahminde bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da düşecek ilk kar için tarih verildi. İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul kar yağışı için yapılan son tahminler...

Megakent İstanbul’da hava sıcaklıklarında yaşanacak ani değişimlerin şehre kar taşıyabileceği öne sürüldü. İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul için yapılan kar uyarısının detayları…

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Perşembe lodos ile birlikte sağanak yağış etkili olacak. Cumartesi günü sıcaklıkların sert yükselişi sonrasında sıcaklıklar sert düşecek. 5 derecelere kadar düşmesi beklenen sıcaklıkların biraz daha düşmesi durumunda yılın ilk kar yağışı İstanbul'da görülebilecek.

PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR


CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağmur, Doğu Anadolu’da hafif karla karışlık yağmur ve kar yağışlı.

İstanbul 14, Edirne 16, İzmir 17, Ankara 11, Antalya öğlen doğusu yağmurlu 20, Erzurum karla karışık yağmur ve kar 7 C.


 Perşembe günü öğlenden itibaren Marmara ve İstanbul’a Güney kıyı Ege'ye şiddetli yağmur geliyor. Su baskını yapabilir. Perşembe İstanbul ve Kıyı Ege, İç Anadolu’da lodos fırtınası maddi hasar oluşturabilir. Hava ulaşımında aksamalara neden olabilir seyahatinizi kontrol edin.

Perşembe günü lodos ile birlikte batı ve iç bölgelerde sıcaklık bugüne göre 6-7 derece artacak. Cumartesi akşam ve pazar günü hızla 10 derece azalacak.

Prof. Dr. Şen, "Cumartesi Marmara’dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek”

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