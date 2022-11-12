Özgün Karşıyaka 2-0 Amasyaspor Futbol Kulübü Maç Özeti
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Karşıyaka 2-0 Amasyaspor Futbol Kulübü Maç Özeti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, üst üste ikinci galibiyetini İzmir'de Amasyaspor Futbol Kulübü önünde aldı: 2-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 64'üncü dakikada Emre Gemici ve 65'inci dakikada İhsan Furkan attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karşıyaka - Amasyaspor Futbol Kulübü Maç Sonucu: 2-0 (Özeti)
Karşıyaka - Amasyaspor Futbol Kulübü maçı özeti

TFF 3. Lig 11. haftasında Karşıyaka, kendi sahasında Amasyaspor'u konuk etti.

Karşıyaka, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü haftasında oynanan karşılaşmaya siyah formayla çıkarken, taraftarlar seremonide tribünde Atatürk pankartı açtı. Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, takım kaptanı Mustafa Aşan ve İhsan Furkan'ın sakatlıkları geçmesine rağmen geçen hafta Yomraspor deplasmanında kazanan kadroyu bozmadı.

Maça ilk 11'de tek değişiklik yaparak çıkan yeşil-kırmızılılarda kalede Enes'in yerine cezası biten takımın birinci kalecisi Yusuf oynadı. Fatih Taşdelen, Kerem ve Onur'un sakat olduğu Kaf-Kaf'ta Mustafa Aşan ve İhsan Furkan'ın yanı sıra kaptanlardan Cenk de maça yine kulübede başladı.

Altyapıdan Mustafa Durgun ve Batuhan 18'i tamamladı. Mustafa Aşan ve Furkan, ilk yarı golsüz bitince ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Karşıyaka Amasyaspor maçı
Karşıyaka Amasyaspor maçı

Karşıyaka - Amasyaspor Futbol Kulübü maç özeti

  • 29'uncu dakikada Karşıyaka'da Recep'in sağ kanattan kullandığı kornerde Okan'ın kale önünden kafa şutu üstten auta çıktı.
  • 37'nci dakikada ev sahibinde sol çizgiden Özgür'ün kullandığı taç ataşında Namık Barış'ın cılız kafa şutu kalecide kaldı.
  • 39'uncu dakikada Recep'in ceza yayından sert şutunu kaleci Taylan kornere çeldi.
  • İlk yarı golsüz bitti.
  • 48'inci dakikada Karşıyakalı Emre Gemici'nin çizgiden ortasında Recep'in kafa şutu ağlara gitti ancak Hakem Semih Kurt, Recep vuruşunu yapmadan Emre'nin topu dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle düdüğünü çalıp golü geçerli saymadı.
  • 50'nci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Karşıyaka kalecisi Yusuf, önce Fevzi Can, ardından Emre Işık'ın karşı karşıya şutlarında gole izin vermedi.
  • 64'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Recep'in sağdan kullandığı korneri kale önündeki karambolde Emre Gemici ağlara yolladı: 1-0.
  • 65'inci dakikada fark 1 dakika içinde 2'ye çıktı. Emre Gemici'nin altıpasa çevirdiği topa İhsan Furkan gelişine dokundu: 2-0.
  • Karşılaşmada başka gol olmadı ve Karşıyaka sahasında Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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