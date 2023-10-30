Kasım kira artış oranı
Kasım ayı kira artış oranı, Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Kasım ayının 3'ünde TÜİK tarafından belirlenen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kasım ayı kira hesaplamalarına çevrilecek. Kasım ayında kira yenileyecek olan malikler ve kiracılar 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını güncelleyecek.
Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı mı?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ekim eyı enflasyon rakamları 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.
Eylül ayı enflasyon rakamları
Eylül 2023 enflasyon oranı TÜFE yıllık yüzde 61.53, olurken aylık ise 4.75 oldu. ÜFE ise yıllık yüzde 47.44 aylık ise yüzde 3,40 olarak açıklandı.
Ekim Kira Artış Oranı Hesaplama
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %61,53
Kira Artış Tutarı: 6.153,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.153,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 193.836,00 TL
Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1.250,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL