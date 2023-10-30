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Kasım ayı kira artış oranı Ekim enflasyon oranı ile belli olacak

Kasım ayı kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. Konut kiraları için yüzde 25'lik artış sınırı sürerken, iş yeri kiralarındaki artış oranı ekim ayı enflasyon verilerine göre netlik kazanacak. Kasım ayı kira artış oranı 3 Kasım Cuma günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun ardından netleşecek. İşte kasım ayı kira artış oranı hesaplama 2023 bilgileri...

12:02 - 30/10/2023 lundi
Yeni Şafak
Kasım kira artış oranı

Kasım kira artış oranı

Kasım ayı kira artış oranı, Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kasım ayının 3'ünde TÜİK tarafından belirlenen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kasım ayı kira hesaplamalarına çevrilecek. Kasım ayında kira yenileyecek olan malikler ve kiracılar 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını güncelleyecek.

Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ekim eyı enflasyon rakamları 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamları

Eylül 2023 enflasyon oranı TÜFE yıllık yüzde 61.53, olurken aylık ise 4.75 oldu. ÜFE ise yıllık yüzde 47.44 aylık ise yüzde 3,40 olarak açıklandı.

Ekim Kira Artış Oranı Hesaplama

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %61,53

Kira Artış Tutarı: 6.153,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.153,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 193.836,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1.250,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL



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