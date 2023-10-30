Kasım ayı kira artış oranı, Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?