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Depremde hasar gören araçların durumu ne olacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların altında kalan araçlara hasar aldı. Deprem bölgesinde toplam 3 milyon 150 bin araç var ve bunların yaklaşık 530 bini kasko sigortalı. Kasko poliçelerinde ödenecek hasar tutarının 1 milyar lirayı geçeceğini bekleniliyor. Depremde yıkılan binalar nedeniyle hasar alan ve deprem teminatlı kasko sigortası bulunmayan araç sahipleri zararlarını dava açıp tazmin edebilir. Peki hasar gören aracın sahibi depremde hayatını kaybettiyse ne olacak, süreç nasıl işleyecek?

09:18 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Depremde hasar gören araçlara ne olacak?

Depremde hasar gören araçlara ne olacak?

11 ili etkileyen depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu. Sadece binalar yıkılmadı, o binaların altında kalan araçlar da hasar aldı. Hürriyet’in haberine göre, Kaskoların yüzde 99’unda deprem, otomatik teminat olarak veriliyor. Ancak son zamanlarda kasko fiyatlarının yükselmesi sebebiyle ödenecek tutarı düşürmek için aracını sigortalayacak kişiler deprem teminatının kaldırılmasını talep ediyor. Peki depremde hasar almış araçlar ne olacak? Zorunlu araç sigortası zararı karşılıyor mu?

Depremde hasar gören araçların durumu

Depremde hasar gören araçlar ne olacak?

Depremde yıkılan binalar nedeniyle hasar alan ve deprem teminatlı kasko sigortası bulunmayan araç sahipleri zararlarını dava açıp tazmin edebilir. Depremzedelerin sigorta şirketlerine kasko sigortalı araçlarının hasarıyla ilgili olayın gerçekleşmesi ya da gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren beş gün içinde başvurması gerekiyor. Ancak hem mücbir ve olağanüstü durumun başvuru güçlüğü yaratması, hem de Yargıtay’ın hasar ihbar süresine uyulmaması nedeniyle kabul etmediği bir dava olmadığından dolayı bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor.

Hukukçular yıkılan binalar nedeniyle hasar alan araç sahiplerinin kusurlu yapılmış binanın müteahhidine, yapı denetim şirketine ve iskân veren belediyeye dava açılabileceğini söylüyor.

Depremde pert olan araçların durumu

Zorunlu Araç Sigortası deprem hasarını karşılıyor mu?

Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın hasar masraflarını öder. Bu bağlamda zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçta oluşan küçük veya büyük masrafları karşılamaz. Araç sahiplerinin depremzede olduğunu kanıtlaması da ödeme alması için yeterli olmaz.

Eğer hasar gören aracın sahibi depremde hayatını kaybettiyse süreç nasıl ilerliyor?

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçıları, eğer aracın kaskosu varsa araçlarda oluşan hasarı mirasçılık belgesiyle başvurarak alabiliyor. Bu devir işlemi için de mahkemeden alınacak veraset ilamının ibraz edilmesini takiben hasar ödeme sürecine geçiliyor. Ailesinden kayıplar yaşayanlar poliçelerinin olup olmadığını kontrol etmeliler, çünkü zamanla unutulabiliyor.



#deprem
#Hasarlı araç sigortası
#Zorunlu araç sigortası
11 dakika önce
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Depremde hasar gören araçların durumu ne olacak?
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