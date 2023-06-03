Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yeri ve evleri de su bastı. İşte detaylar.

KASTAMONU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

Meteoroloji’nin şiddetli sağanak tahmininde bulunarak ‘sarı’ kodla uyardığı Kastamonu’nun farklı ilçelerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Pınarbaşı ilçesinde de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Bahçesi suyla kaplanan yaşlı bir adamı vatandaşlar sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. İlçede de ara ara devam eden yağışa karşı önlem alan ekipler, su baskının yaşandığı ev ve iş yerlerinde su tahliyesi çalışması başlattı.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güneyi ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya’nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ilk saatlerde ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin e kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı çevreleri ile Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35











