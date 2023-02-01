Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. İzmit ilçesi Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kartepe Kayak Merkezi'nde ise Meteoroloji verilerine göre, kar kalınlığı 29 santimetre oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelere bağlı ekipler, sabah kadar ulaşımda aksama olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kocaeli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.