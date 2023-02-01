Kastamonu’da kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde il merkezinde de etkisini gösterdi. Kastamonu şehir merkezini beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan Kastamonu’nun tarihi mekan ve binaları ayrı bir güzellik sundu. Kastamonu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:53 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kastamonu 5 günlük hava durumu
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ile il merkezi beyaza büründü. Şubat ayında yağan kar, tarihi binalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.