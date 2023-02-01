|
Özgün

Kastamonu beyaza büründü

Kastamonu’da kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde il merkezinde de etkisini gösterdi. Kastamonu şehir merkezini beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan Kastamonu’nun tarihi mekan ve binaları ayrı bir güzellik sundu. Kastamonu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:53 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kastamonu 5 günlük hava durumu

Kastamonu 5 günlük hava durumu

#Kastamonu
#hava durumu
#kar
#kış
#meteoroloji
29 dakika önce
default-profile-img
Kastamonu beyaza büründü
HDP son kararını duyurdu: Aday 13 Şubat'tan önce açıklanacak
İkinci kattaki daireye tırmanan hırsızlar kamerada
Schengen vizesine dijital başvuru yapılır mı?
Bursa’da kar yağışı etkili oldu
Eyüpsultan’da ayağı takılıp düşen kadın ölümden döndü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.