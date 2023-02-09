|
Kastamonu 5 günlük hava durumu
Kastamonu’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle 488 köye ulaşım sağlanamıyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 49, Abana’da 9, Ağlı’da 12, Araç’ta 12, Azdavay’da 40, Bozkurt’ta 29, Cide’de 64, Çatalzeytin’de 40, Daday’da 8, Devrekani’de 40, Doğanyurt’ta 22, Hanönü’nde 3, İhsangazi’de 12, İnebolu’da 63, Küre’de 31, Pınarbaşı’nda 12, Seydiler’de 6, Şenpazar’da 20 ve Taşköprü’de 16 olmak üzere toplam 488 köy yolu ulaşıma kapandı.