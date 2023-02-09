Samsun’un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü. Sabah saatlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle bu sabah saat 08.00 itibariyle 34 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu, kapalı olan kırsal mahalle yollarının açılması için gerekli çalışmaların başladığı öğrenildi. İlçe merkezinde kar yağışının etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü. Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.