Kastamonu’da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Olay, Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta yerde yatar vaziyette bir erkek ile karşılaşan vatandaşlar, şahsın alkollü olduğunu düşünerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

ALKOLLÜ SANDILAR, CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü olduğu düşünülen şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

MEZARLIKTA ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine intikal eden Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri bulunan şahsın Tolga B. olduğunu tespit etti. Mezarlığa atıldığı değerlendirilen Tolga B.'nin faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptıkları incelemede kan donduran cinayette ölen şahsın Tolga B. olduğunu belirlerken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Kameralarda mezarlığa giriş çıkış yapan bir araç tespit edildi. Bunun üzerine PTS kayıtlarını ve KGYS kameralarını da incelemeye alan ekipler bahse konu araç ile bu araca öncülük eden bir başka aracın Karabük istikameti yönüne gittiklerini tespit etti.

100 KİLOMETRE KAÇABİLDİLER

Yaşanan cinayetin şüphelilerinin bulunduğu iki aracın bilgisinin Karabük Emniyet Müdürlüğüne verilmesi üzerine ekipler teyakkuza geçti. Trafik ekipleri tarafından Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'nda durdurulan öncü araç içindeki 2 kişi Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet silah da ele geçirildi.