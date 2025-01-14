Kastamonu merkez ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından çevre beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinden sahil ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunda Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi ekipleri köylerde, Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent merkezinin beyaz örtüyle kaplanması dronla görüntülendi. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ağlı'da 10, Devrekani'de 2, Küre ilçesinde de 10 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu’da bugün, yarın hava nasıl olacak?

14 Ocak 2025 Salı günü Kastamonu hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 0° C, nem oranı % 99, rüzgar 4km/s ve Karlı olması bekleniyor. Kastamonu yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 1° C, Puslu olması bekleniyor.

Meteoroloji Kastamonu 5 günlük hava durumu tahminleri

14 Ocak 2025 Salı günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık 3, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü hafif yağmurlu, sıcaklık 4, 16 Ocak 2025 Perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 5, 17 Ocak 2025 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 3, 18 Ocak 2025 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 8.



