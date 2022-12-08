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Katı kişi sendromu (stiff-person sendromu) nedir? Belirtileri neler?

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’un nadir görülen bir hastalığa yakalandığını açıklaması üzerine insanlar katı kişi sendromu (stiff-person sendromu)’nun ne olduğuna dair araştırmalara başladı. Tedavisi bulunmayan katı kişi sendromu hastalığı insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerine engel olmaktadır. Peki katı kişi sendromu (SPS), nedir? Belirtileri neler? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katı kişi sendromu (stiff-person sendromu) nedir? Belirtileri neler?
Katı kişi sendromu

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Celine Dion, sosyal medya uygulaması Instagram hesabından nadir görülen bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Dion, kendisine 'stiff-person sendromu' (katı kişi sendromu) olarak bilinen nadir ve tedavisi olmayan bir nörolojik durum teşhisi konulduğunu bildirdi. Bunun üzerine sevenleri bu hastalık ile ilgili araştırmalarda bulundu. İşte detaylar.

KATI KİŞİ SENDROMU (STİFF-PERSON SENDROMU) NEDİR?

Stiff Person Sendromu, kaslarda rijidite, ani myoklonik sıçrama ve spazmlar ile tonik aktiviteler şeklinde seyreden otoimmün bir hastalıktır. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile postural deformitelerle sonuçlanır.

KATI KİŞİ SENDROMU (STİFF-PERSON SENDROMU) BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın kesin mekanizması belirgin değildir. Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik ve lomber hiperlordoz genel belirtilerdir. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilmektedir. Olgulara göre;

> Ağrı,

> Uyku örüntüsünde bozulma,

> Beden gereksinimden az beslenme,

> Öz bakım eksikliği,

> Beden imgesinde bozulma,

> Fiziksel harekette bozulma,

> Fonksiyonel inkontinans, belirtileri görülmektedir.

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