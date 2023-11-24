Katmer, Gaziantep mutfağının meşhur tatlılarından biri. İncecik hamurun kaymak ve Antep buluştuğu bu nefis tatlı sıcak sıcak tüketiliyor. Tercihe göre dondurmayla da servis edilebilir. Siz de evinizde katmeri deneyerek çay saatlerinizde keyifle tüketebilirsiniz. Peki evde katmer nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte kaymaklı katmer tarifi ve malzemeleri...

KATMER TARİFİ

En lezzetli katmer tarifi ve malzeme detayları şöyle;

KATMER MALZEMELERİ

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı sıvıyağ

İki buçuk su bardağı ılık su

Tuz

İç harcı için:

3 çorba kaşığı tahin

Yarım paket (125 gram) margarin

KATMER YAPILIŞI

Unu bir kaba alıp, tuz ilave edin ve ortasını havuz gibi açın. Sıvıyağ ve azar azar su ilave edip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örterek 15-20 dakika dinlendirin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparın. İlk bezeyi unlanmış zemin üzerinde yufka inceliğinde açın.

Üzerine tahin ve eritilmiş margarin sürüp, rulo şeklinde sarın. Ruloyu kendi etrafında döndürüp, gül biçimine getirin. Bezeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Merdaneyle çok fazla inceltmeden yeniden açın. Sac veya yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirip servis yapın.

Katmer Yapılışının Püf Noktaları

Hamurun Kıvamı: Hamurunuzun kıvamını doğru ayarlamak önemlidir. Hamur ele yapışmayan, yumuşak ve esnek bir kıvamda olmalıdır. Gerekirse un veya sıvı ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Hamuru İnce Açma: Katmeri yaparken hamuru incecik açmaya özen gösterin. İnce açılmış hamur katmerin içindeki kaymağı daha iyi sarmalar ve daha lezzetli sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Kaymak Kalitesi: Katmerin lezzeti için kullanacağınız kaymağın kalitesi çok önemlidir. Taze, doğal ve kaliteli kaymak tercih edilmelidir.

Rulo Şeklinde Sarma: Hamuru açtıktan sonra üzerine yaydığınız kaymağı rulo şeklinde sıkıca sarın. Ruloyu sıkı sıkıya sararak içerideki kaymağın sızmasını önleyebilirsiniz.

Tereyağı ve Pişirme Süresi: Üzerine sürülen tereyağı, katmerin lezzetini artıran bir unsur olduğundan bol miktarda kullanabilirsiniz. Pişirme sırasında tereyağının katmerin üzerine iyice yayılmasına dikkat edin. Pişirme süresi katmerlerin altın rengini alıp çıtır çıtır olana kadar devam etmelidir.

Fırın Isısı: Katmerleri önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında pişirin. Fırınınızın sıcaklığını doğru ayarlamak, katmerlerin içini pişirirken dışının da güzelce kızarmasını sağlar.

Servis ve Sunum: Katmerleri fırından çıkardıktan sonra biraz soğumalarını bekleyin. Üzerine pudra şekeri serpip, isteğe bağlı olarak dövülmüş antep fıstığı veya ceviz içi ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Hızlı Tüketim: Katmerler en taze haliyle lezzetlidir, bu nedenle mümkünse pişirdikten sonra hızlıca tüketmeye özen gösterin.







