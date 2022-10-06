Özgün 2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖZGÜN HABERLER

2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ekim'de yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek kaymakam adaylığı sınavı başvuruları Eylül ayında tamamlandı. 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın da tarihi değişimişti. Kaymakamlık sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Peki, Kaymakamlık sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaymakamlık sınava giriş belgesi sorgulama: 2022 ÖSYM Kaymakamlık sınavı ne zaman, sınav yeri nasıl öğenilir?
Kaymakamlık sınav giriş belgesi

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN 2022?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dansonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav için İçişleri Bakanlığı tarafından 100 kadro sayısının 200 olarak artırıldığı açıklanmıştı.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

KAYMAKAMLIK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Kültür-Genel Yetenek sorularının yanı sıra 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi testi adaylara yöneltilecek. Alan Bilgisi Testi'nde adaylara Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye'nin İdari Yapısı, Türkiye'de Mahalli İdareler, Ekonomi alanlarından toplamda 66 soru yöneltilecek.

Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.