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Kaymakamlık sınavı 2023 tarihi belli oldu! 77 kaymakam alımı başvuruları ne zaman?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nın 3 Aralık 2023'te yapılacağını ve 77 kaymakam adayı alınacağını açıkladı. Duyurunun ardından alıma ilişkin başvuru tarihleri ve şartları merak kazandı. Peki, 2023 Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler olacak? İşte ayrıntılar...

14:59 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kaymakamlık sınavı

Kaymakamlık sınavı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nın 3 Aralık 2023'te yapılacağını ve 77 kaymakam adayı alınacağını açıkladı.

KAYMAKAMLIK 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

kaymakamlık sınavı 2023 duyurudu yayınlandı. Duyuruda: "Kaymakamlık sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Siz şimdiden çalışmaya başlayın." ifadeleri kullanıldı.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri ve başvuru şartları henüz açıklanmadı.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Kaymakamlık sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Ancak henüz sınav giriş belgesi yayınlanmış değil.



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#kaymakamlık sınavı 2023
#kaymakam alımı
#içişleri bakanlığı
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