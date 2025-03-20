Kaymakamlık sınav sonuçları 2025 açıklanma tarihi sınavın katılımcıları tarafından araştırılıyor. Kaymakamlık sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Mülki İdare Amiri olabilmek adına ÖSYM'nin açmış olduğu sınava katılım gösteren binlerce vatandaş, kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı duyurusuna odaklandı. Kaymakamlık sınavı 2025 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı
10-16 Ocak 2025 Tarihleri arasında Kaymakamlık başvuru işlemleri tamamlandı. Ardından 23 Şubat'ta sınav uygulandı. Bugünlerde ise Kaymakamlık sınavı sonuçları için araştırma başladı. Peki Kaymakamlık sınavı 2025 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son güncel durum
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ TARİHİ
ÖSYM tarfından yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın sonuçları ise 21 Mart’ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.