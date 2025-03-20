10-16 Ocak 2025 Tarihleri arasında Kaymakamlık başvuru işlemleri tamamlandı. Ardından 23 Şubat'ta sınav uygulandı. Bugünlerde ise Kaymakamlık sınavı sonuçları için araştırma başladı. Peki Kaymakamlık sınavı 2025 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son güncel durum