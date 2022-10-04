Kaymakamlık sınavı sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar giriş belgeleri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav hangi tarihte yapılacak?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN 2022?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dansonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav için İçişleri Bakanlığı tarafından 100 kadro sayısının 200 olarak artırıldığı açıklanmıştı.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kaymakamlık sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

REKLAM

KAYMAKAMLIK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Kültür-Genel Yetenek sorularının yanı sıra 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi testi adaylara yöneltilecek. Alan Bilgisi Testi'nde adaylara Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye'nin İdari Yapısı, Türkiye'de Mahalli İdareler, Ekonomi alanlarından toplamda 66 soru yöneltilecek.