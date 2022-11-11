Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı

2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık), 16 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da yapılmıştı, beklenen duyuru ÖSYM'den geldi. Kaymakamlık sınav sonuçları erişime açıldı. Sınava katılım sağlayanlar sonuç sorgulamasını ÖSYM'nin resmi adresinden yapabilecekler.
Kaymakamlık sınav sonuç duyurusu geldi. ÖSYM'nin 2022 için belirlediği takvim doğrultusunda 16 Ekim 2022'de gerçekleşen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 10 Kasım 2022 tarihinde açıklandı.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NEREDE YAYIMLANACAK?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.
ÖSYM'NİN SONUÇ DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na (2022-Kaymakamlık) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 60 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir." denildi.
2022-Kaymakamlık Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldıhttps://t.co/rMCWDyAmrp pic.twitter.com/AKY0SOLNFw
2022-Kaymakamlık Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldıhttps://t.co/rMCWDyAmrp pic.twitter.com/AKY0SOLNFw— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 10, 2022