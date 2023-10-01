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Kayseri'de sağanak sele neden oldu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanakta sel oluştu, tarım alanları zarar gördü. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım alanları zarar gördü. Yetkililer, bölgede tedbirler alındığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kayseri 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:29 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kayseri 5 günlük hava durumu

Kayseri 5 günlük hava durumu

'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanakta sel oluştu, tarım alanları zarar gördü. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Kayseri hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kayseri 5 günlük hava durumu için

KAYSERİ’DE TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanakta sel oluştu, tarım alanları zarar gördü.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Ören Yerin ve Çadırkaya Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım alanları zarar gördü. Yetkililer, bölgede tedbirler alındığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.



#Kayseri
#Yeşilhisar
#hava durumu
#Meteoroloji
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