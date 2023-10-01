'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanakta sel oluştu, tarım alanları zarar gördü. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Kayseri hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanakta sel oluştu, tarım alanları zarar gördü. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Kayseri hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Ören Yerin ve Çadırkaya Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım alanları zarar gördü. Yetkililer, bölgede tedbirler alındığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.